Climate Express organise son quatrième parcours vélo Ride the Tide

Climate Express réclame une politique climatique urgente, ambitieuse et équitable, à tous les niveaux de pouvoir. "Selon les projections actuelles, des parties importantes des zones basses des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale et, dans une moindre mesure, d'Anvers et du Brabant flamand seront soumises à des inondations annuelles. Cela affectera, entre autres, la production agricole à travers le pays et les moyens de subsistance de centaines de milliers de personnes", avertit le mouvement citoyen sur son site internet.

L'événement débutera le jeudi 3 octobre au matin à Poperinge. L'objectif est que le cortège rencontre un public aussi large que possible, allant de classes d'écoles aux riverains le long des routes. Mais les responsables espèrent également éveiller les consciences de dirigeants d'entreprises, de militants locaux et de responsables politiques. Un événement de clôture est prévu le dimanche 6 à la Groenplaats à Anvers, à 13h00.