Christophe Deborsu et Martin Buxant en duel pour poser LA meilleure question dans un nouveau rendez-vous du dimanche

Un nouveau rendez-vous arrive dès le 3 septembre sur RTL tvi et RTL play. Chaque dimanche, dès 12h30, votre émission de débat politique et économique se poursuit dans "C'est pas tous les jours dimanche - Les Puncheurs". Martin Buxant retrouve Christophe Deborsu pour mettre sur le grill un invité politique. Nos deux puncheurs poseront des questions sans concession à leur invité.

L'un de nos défis sera de poser LA question qui met le plus en difficulté l'invité

"Seul, on va très vite, à deux, on va plus loin. C’est vraiment l’idée derrière ce duo que je vais former avec Christophe : aller chercher au-delà du prêt à penser et des petites phrases toutes faites que nous servent parfois les responsables politiques, creuser davantage", se réjouit déjà Martin Buxant.

Un duo presque en duel, pour puncher le plus fort possible : "Martin et moi allons aussi nous challenger puisqu'un de nos défis sera de poser LA question qui met le plus en difficulté l'invité", explique Christophe Deborsu. "Il ou elle déterminera lequel de nous deux l'aura davantage mis dans les cordes. Un classement sera établi. Que le meilleur gagne, cher Martin !"