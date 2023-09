18 artistes présenteront leurs œuvres lors de la 8e édition de la Triennale de Beaufort

"Il s'agit d'une invitation à déployer certaines perspectives ou représentations dans le but de dénouer ce tissu fait de relations, de cordes, de boucles, de tresses, de câbles, de fourmillements et d'écailles", a poétiquement explicité la commissaire. "Comme dans une œuvre monumentale ou intimiste, qui recèle plusieurs récits et laisse affleurer des réminiscences aux multiples facettes ou des valeurs encore inconnues. Les nouvelles installations influenceront sciemment, significativement et avec modestie nos conceptions et modes de pensée actuels et seront tour à tour accessibles, tangibles ou indomptables", a-t-elle ajouté.

Parmi les créations présentées lors de l'événement Beaufort24, huit deviendront des oeuvres permanentes. Le Parc de sculptures de Beaufort, une exposition à ciel ouvert qui s'étend sur plusieurs communes, comptera donc désormais 50 œuvres d'art. Ces dernières sont signées par des artistes tels que Filip Vervaet, Selva Aparicio, Jef Meyer, Romain Weintzem et Lucie Lanzini.