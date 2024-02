'1985' et 'Wil' grands gagnants des Ensors

La série 1985 et le film Wil sont sortis grands gagnants samedi soir du gala des Ensors, les récompenses du cinéma et de l'audiovisuel flamand. La cérémonie, organisée à Ostende, distinguaient des gagnants dans 30 catégories.

1985, la série sur les Tueurs du Brabant, repart avec pas moins de 10 statuettes, dont celles pour la meilleure musique, le meilleur scénario d'une série de fiction, les meilleurs acteurs dans un rôle principal (Aimé Claeys) et secondaire (Tom Vermeir), mais surtout celle de la meilleure série de fiction.

Wil, le film qui suit deux amis de la police anversoise durant la Seconde Guerre mondiale, a fait une moisson de 7 Ensors, entre autres pour le meilleur scénario (Carl Joos) et le meilleur film. Là aussi, les acteurs, Stef Aerts (rôle principal) et Jan Bijvoet (second rôle), ont été récompensés.