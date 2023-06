"1985" remporte le prix de la meilleure série étrangère au festival de la TV à Shanghai

La série de fiction belge "1985" a remporté le prix Magnolia de la meilleure série télévisée étrangère au festival de la télévision de Shanghai, qui se déroulait du 19 au 23 juin, a indiqué le jury du festival vendredi. La série a été diffusée sur les ondes de la RTBF et de la VRT plus tôt dans l'année et sera retransmise en France, sur Canal +, à partir du 3 juillet.