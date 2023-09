35e festival Visa pour l'image: Visa d'or News au photographe Siegfried Modola

Les autres nominés étaient Michael Bunel (Le Pictorium) pour "Rechercher, sauver et protéger" sur le travail des ONG secourant les personnes en exil qui traversent la Méditerranée, et Tyler Hicks (The New York Times) pour "Bakhmout, une ville en guerre", en Ukraine.

L'an dernier, le Visa d'or News avait récompensé le photographe ukrainien Evgeniy Maloletka (Associated Press, AP) pour ses reportages dans Marioupol bombardée.

La Birmanie avait déjà été en 2021 au coeur du Visa d'or News qui, pour la première fois, avait récompensé un photographe resté anonyme par sécurité, pour ses images de "La révolution du printemps" dans son pays.