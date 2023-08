50.000 visiteurs au festival Dranouter

"Nous avons connu notre meilleur vendredi depuis des années. La journée de samedi était sold-out, et, avec 15.000 visiteurs le dimanche, nous pouvons dire que Festival Dranouter 2023 a été un succès. La formule est solide, que le temps soit au rendez-vous ou non", a commenté l'organisateur Bavo Vanden Broeck, cité dans un communiqué.

Ce dernier rappelle que son équipe n'a pas ménagé ses efforts afin de rendre le site du festival aussi accessible et confortable que possible, tant en amont de l'événement que durant le week-end. "Nous avons disposé un revêtement plus résistant entre les tentes et les bars thématiques. Des copeaux de bois ont été répandus là où c'était nécessaire", explique-t-il. Après un samedi assez pluvieux, une légère couche de boue s'est formée, mais le dimanche, les festivaliers ont anticipé cela et sont venus équipés de vestes et de bottes, remarque M. Vanden Broeck.

Ce dernier va maintenant plancher sur la 50e édition de son festival, déjà programmée les 2, 3 et 4 août 2024.