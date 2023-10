A 78 ans, Wim Wenders, prix Lumière 2023, toujours tourné vers le prochain film

Wim Wenders a reçu vendredi le prix Lumière pour l'ensemble de son œuvre. Mais pour le cinéaste allemand qui, à 78 ans, se sent parfois comme un "dinosaure", le film suivant reste "ce qui compte le plus".

Lors du festival, Wim Wenders a présenté ses deux nouveaux films, "Perfect Days", récit de la vie d'un simple employé des toilettes publiques de Tokyo, passionné par la photographie, la musique et les livres, et "Anselm – Le bruit du temps", portrait de l’artiste plasticien contemporain Anselm Kieffer.

"A l’écran, on essaye de jeter de la lumière sur le monde, sur des histoires, sur des personnes. Ce que j'ai fait dans mon cinéma c’est d'éclaircir cette question: comment nous vivons, comment on peut vivre mieux", a expliqué le cinéaste.

Né en 1945 à Düsseldorf, Wim Wenders a découvert le septième art à la Cinémathèque française via les films présentés par Henri Langlois, un des fondateurs de l’institution. Alors c’est "adieu la peinture", à laquelle il se destinait d'abord, et "vive le cinéma !"

"Quelquefois, on se sent un peu comme un dinosaure", leur a-t-il confié. "J'ai tourné avec la première caméra capable de prendre aussi du son, j'ai vu l'arrivée du numérique, de la 3D..."

"Un jour, je suis passé devant Les Deux Magots (célèbre café parisien, ndlr), je n'avais pas d'argent. Alors j'ai piqué un journal qui annonçait la création d'une école de cinéma à Munich", a-t-il expliqué en riant.

Il est accepté, vend son saxophone pour s'acheter une caméra d'occasion, qu'il perd lors d'un court séjour en prison après avoir filmé les manifestations de mai 68. Il quitte ensuite l'Allemagne à 33 ans pour gagner les Etats-Unis, "la terre promise".

Avec "Paris, Texas", palme d'Or à Cannes en 1984, "j'ai fait le film pour lequel j'étais parti et ça m'a permis de revenir en sachant qui j'étais". A savoir… "dans mon coeur et dans mon âme, un romantique allemand".

- "Briques de temps" -

Cet épisode s'inscrit dans une longue quête d'identité, raconte celui qui a d’abord commencé par faire des films en imitant les autres : John Cassavetes, ou le maître du polar Alfred Hitchcock, mais "sans le suspense"...

Aujourd'hui, Wenders, aux films poétiques, introspectifs, aux personnages errants, reste fidèle à ses maîtres: le japonais Ozu – dont des restaurations inédites ont été projetées au Festival Lumière, les Américains John Ford et Anthony Mann, grâce auquel il a compris comment construire le cinéma, avec "de petites briques de temps".

Au fil des années, il a consacré de nombreux films documentaire à d'autres artistes : le photographe Sebastiao Salgado, la danseuse Pina Bauch, ou encore les musiciens de Buena Vista Social Club.

"On est toujours limité avec sa propre vision du monde. C'est une grande aventure d'entrer" dans l'esprit de quelqu'un, de se demander "comment font les autres".

"Trouver sa voie dans ce monde avec tant de voix, c'est plus compliqué", a reconnu Wim Wenders. Mais dans un "monde fracturé", "c'est toujours possible si on fait un film sur quelque chose de vrai", sur "l'expérience". "Les opinions ne vont jamais faire un bon film", a-t-il estimé.

"Aujourd'hui, il y a une crise existentielle du cinéma. Pendant la pandémie, les gens ont regardé le cinéma chez eux", a-t-il constaté. Mais pour celui qui est déjà tourné vers son prochain film, "le cinéma va survivre". Il faut simplement le "réinventer".