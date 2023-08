Acclamé par LFI, Médine se défend de nouveau de tout antisémitisme

"Non seulement je ne suis pas antisémite mais en plus je lutte contre l'antisémitisme depuis 20 ans au plus près, sur le terrain", a-t-il répété.

"Je compte bien ne pas attendre qu'on me distribue un permis de lutte contre l'antisémitisme", a-t-il ajouté.

Un message sur X (ex-Twitter) qualifiant l'essayiste Rachel Khan - juive et petite-fille de déporté - de "resKHANpée" avait provoqué la polémique avant sa venue chez EELV.