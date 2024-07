Accusations de violences sexuelles: les cinéastes Jacquot et Doillon en garde à vue

Nette accélération dans une enquête-phare du #MeToo français: les cinéastes Benoît Jacquot, 77 ans, et Jacques Doillon, 80 ans, accusés depuis plusieurs mois par Judith Godrèche et d'autres femmes de violences sexuelles, sont lundi en garde à vue à Paris à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Benoît Jacquot "va enfin pouvoir s'exprimer devant la justice", a réagi son conseil Me Julia Minkowski, dénonçant une "critiquable" garde à vue alors qu'"une audition libre aurait dû être décidée". "Je déplore l'ensemble de ces dysfonctionnements de la justice, à la faveur d'une ultra-médiatisation qui emporte des dérives inadmissibles", a-t-elle ajouté.

Pour Me Marie Dosé, avocate de Jacques Doillon, son client "aurait dû être entendu dans le cadre d'une audition libre au vu de l'ancienneté des faits, de leur prescription acquise depuis plus de deux décennies, et de l'inéluctable classement sans suite qui clôturera cette enquête", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Sa présomption d'innocence est bafouée à longueur de journée" dans cette "procédure largement contaminée par des considérations extra-judiciaires", notamment de "communication".

Sollicité par plusieurs médias, le parquet de Paris a confirmé ces gardes à vue en insistant sur le "secret de la procédure".