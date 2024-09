Accusé d'agressions sexuelles, le rappeur P. Diddy, bientôt fixé sur les chefs d'inculpation

Artiste aux multiples surnoms et aux multiples casquettes dans le monde de la musique et des affaires, P. Diddy, 54 ans, est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

"Nous prévoyons de dévoiler l'acte d'accusation (mardi) dans la matinée et nous aurons davantage (de choses) à dire à ce moment-là", a déclaré le procureur du district sud de New York, Damian Williams, dans un communiqué publié lundi soir.

Les résidences de luxe du rappeur à Miami et à Los Angeles ont été perquisitionnées par des agents fédéraux en mars dernier le cadre d'une opération très médiatisée qui laissait entrevoir qu'une enquête fédérale et une éventuelle affaire pénale se profilaient contre Combs.

Le natif de New York "coopère à l'enquête" et "est impatient de pouvoir laver son nom au tribunal", selon ses conseils.

Il a fondé le label Bad Boy Records en 1993, prélude à son ascension jusqu'au sommet. Il a notamment produit feu Notorious B.I.G., mort en 1997, et Mary J. Blige. Son album "No Way Out" a reçu le Grammy du meilleur disque de rap en 1997

GIORGIO VIERA

Il a accumulé une immense richesse au fil des décennies, notamment grâce aussi à ses activités dans l’industrie de l'alcool.

Cependant, malgré ses efforts pour cultiver l’image d’un magnat des affaires, une série de plaintes décrivent Combs comme un homme violent qui a utilisé sa célébrité pour s’attaquer aux femmes.

L'artiste a nié toutes les accusations portées contre lui.

Le rappeur est visé depuis début juillet par une plainte d'une ancienne actrice de films X, Adria English. Elle accuse Sean Combs de s'être servi d'elle "comme d'un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d'autres personnes" lors de soirées dans les Hamptons, dans l'Etat de New York, et en Floride, entre 2004 et 2009.

Au total, neuf plaintes été déposées contre le rappeur depuis novembre 2023.

- "Inexcusable" -

Dans l'une d'elles, déposée en novembre, son ancienne compagne "Cassie" Ventura l'accuse d'avoir eu un "comportement violent" et "déviant" durant une décennie.

Dans une vidéo publiée en mai datant de 2016, P. Diddy se déchaîne contre elle.

ANGELA WEISS

On y voit le rappeur, portant simplement une serviette autour de la taille, la rattraper dans un couloir d'hôtel, l'attraper brutalement et la projeter violemment au sol, avant de lui asséner plusieurs coups de pied.

"Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable", avait déclaré le milliardaire dans une vidéo sur son compte Instagram.

L'affaire a été réglée "à l'amiable" selon un accord confidentiel.

- "Brother love"-

Sean Combs a fait l'objet d'allégations de violences dès les années 1990, bien qu'aucune condamnation majeure n'ait jamais été prononcée contre lui.

Robyn Beck

Celui qui s'efforçait de redorer son blason ces dernières années avec un énième surnom, "Brother Love", a amassé une fortune conséquente en plus de trois décennies dans le milieu de la musique avec une image bling-bling, exhibant diamants, yachts et costumes sur mesure.

En se lançant dans l'industrie de l'alcool, il s'est diversifié, cultivant une image de magnat des affaires et de roi de la nuit, lui qui a justement débuté dans l'organisation de fêtes.

Un match caritatif de basket avec des célébrités à New York, dont il était responsable de la promotion, a tourné au drame en 1991, avec neuf morts après une bousculade.

L'événement, organisé au City College de la ville, avait accueilli des milliers de participants en trop. Accusé d'avoir négligé la sécurité, Sean Combs a fait face à une série de procès.