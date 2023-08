Acquisition d'une rare "Vierge à l'Enfant" du 17e siècle par la Fondation Roi Baudouin

La Fondation Roi Baudouin a récemment acquis une rare "Vierge à l'Enfant" du 17e siècle que l'on doit au talent de la sculptrice malinoise Maria Faydherbe. L'œuvre, signée et datée de 1633, pourra être admirée au sein du Musée Hof Van Busleyden, à Malines, à partir du printemps 2024, l'institution culturelle étant actuellement fermée pour rénovation, indique la Fondation Roi Baudouin mercredi dans un communiqué.

Seule réalisation datée de l'artiste, dont on recense au final très peu d'œuvres, cette statuette en buis et argent haute de 17,1 cm offre une représentation de la Vierge Marie debout en majesté, drapée dans un ample manteau aux plis mouvementés, la tête ceinte d'une importante couronne en argent massif et tenant l'Enfant Jésus dans son bras gauche, selon la description fournie par la Fondation.

"La superbe qualité de la taille du buis, l'expression réussie et apaisée des visages et l'harmonieuse composition font de cette pièce un véritable chef-d'œuvre de la sculpture religieuse belge du 17e siècle", souligne la Fondation.