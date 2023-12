Affluence record au festival Cinemamed, qui décerne son Grand Prix à Selman Nacar

Cette année, le jury de la compétition officielle était composé de la comédienne et metteuse en scène belge Selma Alaoui, du comédien syrien Jalal Altawil, de la réalisatrice libanaise Mounia Akl, de l'acteur français Mounir Margoum, du comédien belge David Murgia et de la réalisatrice belge Paloma Sermon-Daï. Il a décerné son Grand Prix au film "Hesitation Wound", le deuxième long métrage du réalisateur Selman Nacar.

Les autres films récompensés sont "La Chimera" d'Alice Rohrwacher (Prix spécial du Jury), "Animal" de Sofia Exarchou (Mention spéciale du Jury, Prix du Regard citoyen, Prix Cineuropa), "HLM Pussy" de Nora El Hourch (Prix Rêvolution et Prix du Jury Jeune), "Almost Entirely a Slight Disaster" de Umut Subasi (Mention du Jury Rêvolution), "Creatura" d'Elena Martín Gimeno (Prix Les Grenades, Prix de la critique UPCB-UCC) et enfin "The Summer With Carmen" de Zacharias Mavroeidis (Prix du Public).