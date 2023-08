Affluence record lors du festival Vibrations à Malmedy

"On a senti une véritable envie du public de faire la fête. La météo maussade de juillet et du début août ainsi que la soirée dédiée aux années 80 ont probablement joué un rôle", explique l'organisateur. L'organisation souligne également que ce samedi, elle a battu tous les record du nombre de vente de boissons. Environ 50% de plus que les meilleurs jours, ajoute Jean Steffens.

L'équipe à la tête du festival s'affaire déjà à la programmation de la 15e édition.