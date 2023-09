Afrique du sud: le grand festival Comic Con célèbre la culture "Afro Geek"

Parmi les autres projets "Afro Geek" figurent un paladin noir luttant contre les pannes d'électricité incessantes qui ont frappé l'Afrique du Sud ces dernières années et une série de bandes dessinées inspirée de la mythologie africaine.

"Voir des super-héros qui me ressemblent me permet d'être plus proche de la réalité. Cela me donne un peu plus envie de lire les bandes dessinées", souligne Ethan Msithini, 26 ans, un animateur qui fait la promotion de la série Kidwiz Inc mettant en scène le héros chasseur de pannes d'électricité.

Le festival est salué pour avoir ouvert un espace aux "cosplayeurs" (des gens se déguisant en s'inspirant de personnages de jeux vidéo ou mangas) sur le continent africain.