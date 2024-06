Agression sexuelle: prison ferme pour Boutonnat, qui démissionne du CNC

Le président du Centre national du cinéma (CNC), Dominique Boutonnat, a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois ans de prison dont un an ferme pour avoir agressé sexuellement son filleul en août 2020, décision à la suite de laquelle il a annoncé sa démission.

Dans son jugement, le tribunal a considéré la version du plaignant "plus crédible" que celle du patron du CNC, qui a exercé "un véritable ascendant" sur son filleul dans "un contexte", une soirée d'été alcoolisée en Grèce, "dans lequel il était compliqué de résister" au prévenu.

Le tribunal a aussi estimé que les explications de M. Boutonnat, 54 ans, "n'avaient pas forcément de rationalité" et "pouvaient prêter à confusion et laisser entendre que des deux", il était "celui qui avait le plus d'intérêts à ce que les choses ne soient pas dites".

Dominique Boutonnat a également été condamné à une interdiction de contact pendant trois ans avec la victime.