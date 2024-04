Alain Damasio: écrire avec "la volonté de changer les choses"

Rien ne prédestinait ce garçon né dans une paisible banlieue de Lyon, d'un père carrossier et d'une mère agrégée d'anglais, passionné de foot, à embrasser la science-fiction et à devenir l'un des rares auteurs français du genre connu du grand public.

"Pour moi, la SF, c'est d'abord des BD comme celles de Moebius ou de Druillet, puis des films, Star Wars, etc. Mais, pour être honnête, ça ne m'intéressait pas tellement", admettait l'écrivain de 54 ans à l'AFP, à la veille de la parution vendredi de "Vallée du silicium" aux Editions du Seuil.

L'écriture est d'abord un moyen de fuir un quotidien monotone : "Ma banlieue n'était ni belle ni pourrie, mais c'était un milieu qui manquait de passion, d'originalité. J'ai eu besoin de faire appel à l'imaginaire pour sortir de cette médiocrité, pour vivre des choses plus intenses".

Puis, il écrit par conviction : "J'ai commencé à lire sur le tard. Je lisais Foucault, Deleuze, de la philosophie politique et, à un moment, j'ai eu besoin de me révolter, de m'insurger contre le contrôle social, la société de consommation et ses affres".