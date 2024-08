Alain Delon, soleil noir du 7e art

Valery HACHE

Sphinx solitaire, tourmenté et controversé, l'acteur français Alain Delon, décédé dimanche matin, était un mythe du cinéma, dont la beauté et le magnétisme ont fasciné les plus grands réalisateurs, sans que cela suffise à apaiser ses démons.

L'ombre et la lumière, c'est cette dualité que l'acteur a incarnée tout au long de sa vie. Elle dessine une personnalité qui ne cherche pas à être aimée et qui affiche son amertume et sa misanthropie.