Algérie: retour des rencontres de cinéma de Béjaïa après trois ans d'absence

Cela "veut aussi dire qu'on a une responsabilité quand on montre des films en Algérie, on a un devoir d'exigence et on a un devoir en direction du public", a-t-il ajouté.

En ouverture du festival qui dure jusqu'au 28 septembre, trois films ont été projetés des réalisateurs Mouloud Ait Liotna ("The house is burning, we might as well warm up"), Azzedine Kasri ("Boussa") et Nasser Bessalah ("Let's go back").

"J'aime bien ce festival parce qu'il y a une velléité d'éducation à l'image, c'est vraiment un festival pur, simple et bienveillant", a noté Azzedine Kasri, 36 ans.

Ahcène Kraouche, 33 ans, directeur du festival et président de "Project'Heurts", une association de promotion du cinéma à Béjaia, a évoqué une édition "un peu exceptionnelle". Elle "marque les 20 ans de l'association, une association de bénévoles qui tient depuis 20 ans, c'est un exploit pour nous."