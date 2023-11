Alice Cooper revient au Graspop pour baisser le rideau sur la North Stage le 20 juin

Dans ses bagages, le chanteur à la chevelure noir corbeau emportera "Road", son 29e album studio, pour baisser le rideau sur la North Stage, tandis que Tool en fera de même sur la South Stage. Le septuagénaire originaire de Detroit comptera également sur son demi-siècle de scène pour ravir les amateurs et amatrices du genre.

Outre Alice Cooper et le groupe de métal progressif Tool, la plaine de Dessel résonnera du jeudi 20 au dimanche 23 juin 2024 au son de Five Finger Death Punch, Judas Priest, Bring Me the Horizon, Machine Head, Avenged Sevenfold ou encore Scorpions.