Almodovar, Lion d'or à Venise pour son 1er film américain, défend le suicide assisté

Long-métrage à la tonalité crépusculaire, "La chambre d'à côté" relate l'histoire d'Ingrid (Julianne Moore), autrice de romans angoissée par la fin de l'existence, et Martha (Tilda Swinton), son amie de jeunesse, ancienne reporter de guerre habituée à défier la mort, vivant seule dans son bel appartement new-yorkais et qui, atteinte d'un cancer, décide de mettre fin à ses jours.

C'est finalement le jury présidé par Isabelle Huppert, autre grand visage du cinéma d'auteur européen, qui offre cette distinction à l'Espagnol, cinéaste des femmes et des sentiments par excellence.

"C'est mon premier film en anglais mais l'esprit est espagnol", a-t-il commenté.

Personnage haut en couleurs, apparaissant encore à Venise vêtu d'un costume rose saumon, Almodovar n'en recèle pas moins une certaine noirceur, plus marquée ces dernières années.

Marco BERTORELLO

Alors que son nom aura longtemps été synonyme de transgression, d'humour osé, de mélodrames flamboyants et d'héroïnes hors du commun, ses oeuvres sont de plus en plus tourmentées par le déclin physique et la peur de la mort.