Amélie Lens, Chase & Status, Josman et Puggy parmi les premiers noms du Dour Festival 2024

Cette année, la scène techno, connue sous le nom "De Balzaal", sera représentée par Amélie Lens, le duo électro Bicep, le Français Trym, Creeds, Oguz, Honey et la Canadienne Chippy Nonstop. Les adeptes de drum and bass, dubstep, etc. apprécieront, eux, les sets de Chase & Status, Netsky et Nia Archives.

La scène "rap", de son côté, accueillera Josman, Luidji, Kekra, MJ Nebreda et Obongjayar. Ezra Collective fera, en outre, son grand retour à Dour, tout comme James Blake. Le groupe belge Puggy et la Française Zaho de Sagazan feront, quant à eux, leur première apparition au festival dourois.