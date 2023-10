Amiens comme toile de fond pour la relance des Cités obscures de Schuiten et Peeters

La ville d'Amiens chère à Jules Verne constituera la dernière escale du nouvel album des Cités obscures que Benoît Peeters et François Schuiten relancent, 14 ans après la sortie du dernier opus de cette série atypique du Neuvième Art. "Le Retour du Capitaine Nemo" sera disponible à partir de mercredi en librairie.

Si dans l'album, cette ville du nord de la France marque la fin d'un périple, c'est bien elle qui a incité les deux auteurs à relancer leur série phare. Les autorités locales ont en effet commandé une sculpture monumentale à François Schuiten et à l'artiste français Pierre Matter. Ce bronze géant, haut de six mètres et long de neuf mètres, représentant une créature fantastique, sera installé début 2025, année marquant le 120e anniversaire de la mort de Jules Verne, décédé à Amiens.

C'est cette créature, le Nauti-poulpe, qui vient s'insérer dans la trame des Cités obscures. Elle y évolue aux côtés du Capitaine Nemo, personnage créé par Jules Verne dans Vingt Mille lieues sous les mers.