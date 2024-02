"Anatomie d'une chute" et "Le Bleu du Caftan" primés par la presse cinématographique belge

Les films "Anatomie d'une chute" de la Française Justine Triet et "Le Bleu du Caftan" de la Marocaine Maryam Touzani ont été primés jeudi soir à Bruxelles par l'Union de la presse cinématographique belge (UPCB), association composée de plus d'une centaine de critiques et de journalistes francophones et néerlandophones.

Le Grand Prix, décerné au meilleur film de l'année écoulée, est allé à "Anatomie d'une chute", "un film passionnant de bout en bout, capable d'un parfait équilibre, fondamentalement grand public et subtilement féministe, et qui creuse les thèmes du couple, des rapports filiaux, de la sexualité, du handicap, ou encore de l'ambition", explique l'association. Le long métrage, Palme d'or du Festival de Cannes en mai dernier, s'est démarqué face à "The Fabelmans" de Steven Spielberg, "Aftersun" de Charlotte Wells, "Oppenheimer" de Christopher Nolan et "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese.

Le Prix Humanum, redéfini par l'UPCB cette année et visant à primer un film "servant de plaidoyer pour vivre en harmonie parmi différents êtres humains et/ou communautés" a lui été attribué au "Bleu du Caftan". Le second long métrage de Maryam Touzani s'est démarqué "pour la délicatesse avec laquelle la cinéaste traite son sujet. Un homme aime les hommes, sa femme l'accepte, et leur amour est si fort qu'il nous touche profondément", précise l'Union. La production s'est imposée face à "Interdit aux chiens et aux Italiens" d'Alain Ughetto et "Le Règne Animal" de Thomas Cailley.