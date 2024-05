Annulation d'un spectacle d'Édouard Baer, mis en cause par des femmes, aux Nuits de Fourvière

Les organisateurs du festival des Nuits de Fourvière, à Lyon, ont annoncé vendredi avoir "annulé" la représentation d'un spectacle d'Édouard Baer, accusé par six femmes dans Médiapart de "harcèlement et d'agressions sexuelles".

Ils ont proposé de rembourser les billets pour le "Journal de Fourvière" qui devait se tenir le 12 juin dans le cadre de ce festival pluridisciplinaire annuel.

Cette annulation intervient au lendemain de la déprogrammation d'un autre spectacle à Paris, qui devait être joué une quinzaine de fois en juin et juillet au théâtre Antoine.

Le 23 mai, le site Mediapart et le média féministe Cheek ont publié une enquête conjointe dans laquelle six femmes accusent Edouard Baer, de manière anonyme, de "harcèlement et d'agressions sexuelles" entre 2013 et 2021.