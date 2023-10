Après "CODA", Eugenio Derbez poursuit sa mue dramatique avec "Radical"

"Radical" se concentre sur l'histoire vraie d'un enseignant qui a utilisé des méthodes non conventionnelles pour révolutionner une école primaire sous-financée et inspirer ses élèves les plus doués à rêver d'une vie en dehors de Matamoros.

"J'avais déjà le projet de m'impliquer dans un drame, mais je ne trouvais pas la bonne opportunité", a déclaré M. Derbez lors d'un entretien avec l'AFP. "Et quand le scénario de +Radical+ est tombé entre mes mains, je me suis dit +c'est la bonne+".

"Mais c'est aussi un film inspirant", estime-t-il. "Parce que ce professeur - malgré le fait qu'il vive dans ces conditions, dans un environnement aussi violent, malgré le fait qu'il ait tout contre lui et qu'il n'ait aucune ressource - avec une pure imagination, une pure ingéniosité et le désir d'aller de l'avant, réussit à changer la vie de tous ces enfants."

M. Derbez a déjà joué le rôle d'un enseignant: il incarnait un professeur de chorale dans "CODA", qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2022.

- Rôle "très intime" -

Mais ce nouveau rôle est "quelque chose de très intime, de très personnel" pour l'acteur, assure le réalisateur de "Radical", Chris Zalla.

Au départ, "c'était la panique pour Eugenio", qui est une grande star au Mexique mais qui est plus connu pour ses rôles comiques avec des costumes et des accessoires élaborés, raconte-t-il. Avec ce long-métrage, "je pense que nous voyons un autre Eugenio".

Le film a été inspiré par un article paru en 2013 dans le magazine américain Wired et devenu viral.

A l'époque, sa couverture montrait Paloma Noyola, une élève de Juarez Correa qui vivait à côté de la décharge où travaillait son père, mais qui avait un don particulier pour les mathématiques.

Elle est interprétée dans le film par Jennifer Trejo.

On y suit également Lupe (Mia Fernanda Solis), qui s'intéresse à la philosophie mais subit les pressions de sa mère pour abandonner l'école et aider à élever ses jeunes frères et sœurs, et Nico (Danilo Guardiola), qui est peu à peu coopté par un gang local.

La plupart des jeunes acteurs qui apparaissent dans le film n'avaient qu'une expérience très limitée devant la caméra.

"Certains d'entre eux vivaient dans les conditions dans lesquelles nous tournions, et c'était donc quelque chose de très familier pour eux", explique M. Zalla. "Il ne s'agissait pas tant de jouer que de vivre ce qu'ils connaissaient."

Beaucoup des amis de Jennifer Trejo ont ainsi connu des difficultés similaires à celles de son personnage, Mia.

"J'ai une amie qui a dû arrêter ses études parce que sa mère a beaucoup d'enfants dont elle doit s'occuper", raconte-t-elle à l'AFP. "C'est quelque chose que nous voyons tous les jours et nous l'avons normalisé."

Malgré ce triste constat, le film offre une lueur d'espoir, selon le jeune Danilo Guardiola. Il "nous montre aussi que tous ces enfants ont un potentiel et qu'avec un peu d'aide ou de conseils, ils peuvent le libérer et réaliser leurs rêves."