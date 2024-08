Après l'attentat déjoué de Vienne, Taylor Swift attendue par ses fans à Londres

Dès le début d'après-midi, des centaines de "Swifties", en jupe à paillettes ou chapeaux de cowboy, se sont massés aux abords du stade de Wembley. Devant près de 90.000 personnes chaque soir, la chanteuse américaine va y donner les cinq derniers concerts européens de sa tournée lancée il y a près d'un an et demi aux Etats-Unis.

"On a toujours des inquiétudes dans un coin de sa tête, mais il y a du monde pour assurer notre sécurité", ajoute l'étudiante, vêtue d'une longue robe blanche inspirée de l'album "The Tortured Poets Department".

Certains fans sont arrivés au petit matin pour l'événement, voire mercredi matin pour l'une d'elle, et s'échangent des bracelets de perles redevenus à la mode grâce à la chanson "You're on your own, kid".

Katie Moulson en a même offert à des agents de sécurité: "Ils ont l'air d'apprécier", s'amuse cette orthophoniste de 24 ans venue spécialement de l'est de l'Angleterre, qui se dit rassurée par les mesures de sécurité déployées et surtout impatiente: "Je n'arrive pas à y croire!"

- Interdiction des rassemblements -

Après plusieurs concerts à guichets fermés à Londres en juin, le retour de Taylor Swift dans la capitale du Royaume-Uni intervient aussi près de deux semaines après le meurtre de trois fillettes dans une attaque au couteau à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui a déclenché une vague d'émeutes xénophobes dans le pays.

Les enfants âgées de six, sept et neuf ans assistaient à un cours de danse sur le thème des chansons de Taylor Swift, qui s'est dite "complètement sous le choc" sur les réseaux sociaux.

La popstar, qui entretient une relation étroite avec ses fans, n'a en revanche pas encore commenté la décision d'annuler ses concerts dans la capitale autrichienne.

Certains "Swifties", qui forment une communauté très soudée et active sur les réseaux sociaux, ont accepté de revendre voire même de donner leur billet pour les concerts de Londres à d'autres qui avaient perdu leur place à Vienne.

Sécurité renforcée oblige, les fans sans billets ne sont pas autorisés à se rassembler autour du stade pour entendre la musique, comme ils ont l'habitude de le faire lors des concerts de la chanteuse.

Pendant son show fin juillet à Madrid, près de 50.000 personnes ont ainsi "écouté le concert depuis une colline" à proximité, "participant de loin" à la soirée, avait indiqué Taylor Swift.

Londres conclura la partie européenne de la tournée, entamée en mai à Paris. La star planétaire se rendra ensuite au Canada à partir de novembre pour les derniers concerts d'une série mondiale retentissante, par les secousses sismiques mesurées parfois localement lors des représentations mais aussi par ses retombées économiques énormes.

A la fin de l'année dernière, "Eras" est devenue la première tournée de l'histoire à écouler plus d'un milliard de dollars de billets.