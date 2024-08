Après l'attentat déjoué de Vienne, Taylor Swift de retour sur scène à Londres

Près de 90.000 fans sont attendus au stade de Wembley pour chacun des cinq derniers concerts européens de la chanteuse, près d'un an et demi après le lancement de sa gigantesque tournée aux Etats-Unis.

Il y a une semaine, ses trois concerts prévus à Vienne ont été annulés à la dernière minute après la révélation d'un projet d'attentat-suicide et l'arrestation de trois suspects, dont un jeune islamiste de 19 ans, permettant d'éviter un "bain de sang" selon les autorités autrichiennes.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a également assuré sur Sky News que la ville travaillait "en étroite collaboration avec la police pour garantir que les concerts de Taylor Swift puissent avoir lieu à Londres en toute sécurité".

Après plusieurs concerts à guichet fermé à Londres en juin, le retour de Taylor Swift dans la capitale du Royaume-Uni intervient aussi près de deux semaines après le meurtre de trois fillettes dans une attaque au couteau à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui a déclenché une vague d'émeutes xénophobes dans le pays.

Les enfants âgées de six, sept et neuf ans assistaient à un cours de danse sur le thème des chansons de Taylor Swift, qui s'est dite "complètement sous le choc" et a fait part de sa douleur sur les réseaux sociaux.