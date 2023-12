Après le triomphe des "Misérables", Ladj Ly revient avec "Bâtiment 5"

D'apparence plus classique, moins porté par l'urgence que "Les Misérables", "Bâtiment 5", en salles mercredi, s'intéresse au fléau des copropriétés dégradées, ces logements des quartiers populaires dans lesquelles des familles modestes se sont retrouvées coincées, prises dans un cercle vicieux entre explosion des charges et dégradation du bâti.

"Nos parents ont tous acheté, on était tous propriétaires ! On nous a dit: pour s'intégrer, il faut être propriétaire. Ils ont fini de payer leur crédit à 15% de taux d'intérêt, on leur a faire payer trois fois leur appartement qui était une arnaque finie; pour 20 ans après être exproprié et finir locataire", témoigne-t-il.

Le film joue de l'affrontement entre deux nouveaux venus dans la politique locale, un pédiatre qui accepte de devenir maire après le décès de l'édile en place et va sombrer dans l'autoritarisme, et une jeune femme, Haby (Anta Diaw), révoltée par l'injustice faite aux familles expropriées et qui va se lancer en campagne.

Après avoir collaboré au scénario de deux films de ses proches, ("Athena" de Romain Gavras pour Netflix et "Le jeune imam" de Kim Chapiron), Ladj Ly a retrouvé une bonne partie de son équipe des "Misérables" et des moyens bien plus importants, succès oblige.

"On a retrouvé un famille avec laquelle on a vécu nos meilleurs moments", témoigne l'acteur Alexis Manenti. "On arrive après Les Misérables, on sait qu'on est attendu".