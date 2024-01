Après les Oscars, "Anatomie d'une chute" favori des nominations aux César

Parmi les autres réalisatrices qui ont marqué l'année 2023: Valérie Donzelli avec "L'amour et les forêts", sur l'emprise dans le couple, porté par Virginie Efira et Melvil Poupaud. Et Vanessa Filho avec "Le Consentement", inspiré de l'affaire Matzneff. Le film, avec Jean-Paul Rouve et Kim Higelin, a fait un carton auprès des ados grâce aux réseaux sociaux.

- Baptême du feu -

Une fois n'est pas coutume, les César pourraient faire honneur à un film fantastique, "Le règne animal" de Thomas Cailley, qui a conquis public et critique. Romain Duris et Paul Kircher y jouent un père et son fils qui se retrouvent dans un futur proche où des humains ont commencé à muter en créatures animales.