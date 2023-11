Après Mario, Nintendo annonce un film sur l'univers de Zelda

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé mardi la préparation d'un film basé sur l'univers de "The Legend of Zelda", après le récent succès sur grand écran du film dédié à un autre de ses personnages phares, Mario.

Comme pour "Super Mario Bros, le film", le légendaire concepteur Shigeru Miyamoto - qui a créé l'univers du plombier moustachu et de la saga Zelda -, va également fortement s'impliquer dans l'adaptation des aventures de l'elfe Link sur grand écran.

Ce long-métrage en prises de vues réelles sera réalisé par Wes Ball, auteur de la trilogie "Maze Runner", et coproduit par Avi Arad, qui a supervisé plusieurs grands films de la série "Spider-Man".

Le géant hollywoodien Sony Pictures cofinancera et distribuera le film dans les salles de cinéma.

Aucun détail concernant l'intrigue ou le casting du film "Zelda" n'a encore été annoncé.

Dans les jeux vidéos, Link, un guerrier elfe, se bat généralement contre le maléfique Ganon pour sauver la princesse Zelda des forces obscures qui sévissent dans le royaume magique d'Hyrule.

La franchise, qui a débuté en 1986, comprend plus d'une douzaine de titres - dont plusieurs sont considérés comme certains des meilleurs jeux vidéo de tous les temps - et s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires.