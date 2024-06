Artus, l'humoriste touche-à-tout devenu roi du box-office

Il a été cuisinier avant d'être humoriste puis acteur et aujourd'hui réalisateur: à 36 ans, Artus a pris le monde du cinéma par surprise avec "Un p'tit truc en plus", sa comédie sur le handicap aux cinq millions de spectateurs.

En juillet 2011, encouragé par ses parents qui lui payent la salle, il se produit au Off d'Avignon avec son spectacle "Va jouer sur l'autoroute". Parmi la quarantaine de spectateurs, l'assistante de l'animateur à succès Laurent Ruquier...

Quelques années plus tard, il est rattrapé par sa fibre comique et s'inscrit au Cours Florent, à Paris, qu'il suivra pendant plusieurs mois. Une expérience dont il dira a de nombreuses reprises qu'elle ne lui "correspondait pas", l'humoriste expliquant ne pas s'y être senti à sa place.

De son vrai nom Victor-Artus Solaro, Artus grandit dans l'Hérault, sud de la France, avec des rêves de cinéma plein la tête. Par pragmatisme et parce qu'il évolue loin du milieu de la scène et du 7e art, il s'oriente vers un bac pro cuisine, "pour avoir un vrai métier".

- Repéré par Ruquier -

Présence sur scène, verve travaillée: Ruquier et son équipe voient le potentiel de cette jeune pousse qui ne demande qu'à faire ses preuves. Il intègre l'émission "On ne demande qu'à en rire" sur France 2. Elle fait la part belle à des humoristes encore inconnus du grand public qui sont ensuite notés par un jury et le public.

Si la concurrence est féroce, Artus trouve très vite sa place. L'émission sera le tremplin qu'il n'avait osé espérer. Il y restera jusqu'à la fin, en 2014. En parallèle, il se lance dans des spectacles et enchaîne plusieurs tournées dans toute la France. Son one man show "Artus de A à S" est un succès.