Assassinat de Dominique Bernard: le cauchemar ravivé des enseignants

"Quand Samuel Paty a été assassiné, on a eu une impression d'irréalité. On a mis du temps à s'en remettre. Et trois ans après, l'horreur a de nouveau frappé", témoigne Bruno, professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Seine-et-Marne, qui ne souhaite pas donner son nom. "Ça a été dur et ça l'est encore. Cette profession, de plus en plus difficile, devient un sacerdoce dans ce contexte".

Les meurtres d'enseignants sont rares. Début 2023, une professeure d'espagnol, Agnès Lassalle, est poignardée à mort en plein cours par un lycéen de 16 ans, présenté comme psychologiquement instable, dans un établissement privé de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Le précédent date de 2014, lorsqu'une institutrice, Fabienne Terral-Calmès, est tuée par une mère d'élève à Albi.

Mais Samuel Paty et Dominique Bernard ont été tués par un jeune radicalisé. Comme Jonathan Sandler, professeur de religion, abattu avec trois enfants le 19 mars 2012 dans une école juive de Toulouse par le délinquant radicalisé Mohammed Mera.