A Athènes, le premier musée consacré à la diva Maria Callas ouvre ses portes

Après 25 ans de préparatifs, Athènes inaugure jeudi un musée en l'honneur de la légendaire soprano Maria Callas, présenté comme le premier du genre dans le monde.

Conçu pour marquer le centenaire de la naissance de la diva, le musée présente plus de 1.300 pièces, dont un album scolaire de Callas, des livres et des partitions, des robes d'opéra et des photographies, ont indiqué les organisateurs.