"Au Borinage", une nouvelle exposition à découvrir dès le 22 juin à la Maison Van Gogh

Baptisé "Au Borinage", ce "voyage photographique", permettra aux visiteurs et visiteuses de découvrir 30 clichés inédits, dont quelques-uns tirés du projet "Vincent Was Here", qui recense les lieux de vie et de travail fréquentés par le peintre Vincent Van Gogh.

Concrètement, le public aura l'occasion d'observer des photographies reflétant l'histoire du Borinage, mais également l'héritage de Van Gogh à travers des portraits, des natures mortes et des ruines minières.