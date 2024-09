Au coeur d'une polémique sur la présidentielle américaine, Chappell Roan annule deux concerts

Mike Coppola

Critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir refusé d'appeler à voter pour Kamala Harris contre Donald Trump à la présidentielle américaine, la star de la pop Chappell Roan a déclaré vendredi qu'elle annulait deux concerts ce week-end pour préserver sa "santé".

"Je m'excuse pour ceux qui attendaient de me voir" à New York et à Columbia samedi et dimanche au festival "+All Things Go+, mais je suis incapable de monter sur scène", a écrit l'artiste américaine sur Instagram.