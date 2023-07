Au Festival d'Avignon, les marginaux investissent la Cour d'honneur

Le spectacle d'ouverture à la Cour d'honneur du Palais des papes, lieu emblématique du festival, se glisse dans l'actualité de cette année, marquée par une forte mobilisation contre la réforme des retraites et plus récemment des émeutes sur fond de fractures sociales.

SDF, alcooliques ou mères célibataires avaient pris la parole dans "Welfare", un documentaire du réalisateur américain Frederick Wiseman en 1973. Un demi-siècle plus tard, une adaptation scénique leur redonne vie au Festival d'Avignon.

C'est Frederick Wiseman lui-même, qui a tourné des documentaires sur la Comédie-Française, le Ballet de l'Opéra de Paris et le cabaret Crazy Horse, qui l'a approchée il y a trois ans, après avoir vu son travail. Elle avait notamment adapté "Un Conte de Noël" d'Arnaud Desplechin et "Fanny et Alexandre" d'Ingmar Bergman.

"Il a toujours trouvé qu'il y avait du théâtre dans ses films, particulièrement dans +Welfare+" où l'action se passe dans un centre d'aide sociale à New York dans les années 70, rapporte Julie Deliquet.

"Welfare", qui sort parallèlement en salles en France pour la première fois mercredi, est une sorte de concentré de toutes les misères de monde. On y voit pendant trois heures des personnes au regard hagard, parfois à la rage contenue, qui viennent expliquer leur situation devant des travailleurs sociaux tantôt impassibles, tantôt interloqués face à tant de désespoir.