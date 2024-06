Au Hellfest, avant les élections, metal et politique s'entremêlent

Dans son "microcosme musical", on vote "plutôt à gauche" mais lui ne préfère pas tracer de généralité. "Le metal rassemble parce qu'il sort des sentiers battus. C'est un univers des marges, hors normes, qui rassemble des gens de couleurs politiques différentes", affirme cet agent immobilier de 53 ans, barbe grise nouée par un élastique.

Avant de prendre la route du Hellfest et d'enfiler son chapeau de viking à deux cornes, Jean-Philippe Guillaud a pris soin de remplir une procuration. Metalleux "depuis toujours", électeur "de gauche", il suivra le résultat des élections législatives en plein concert.

Fidèle du festival de metal de Clisson (Loire-Atlantique) depuis 10 ans, amateur de rock "depuis toujours", il note que "beaucoup de groupes" de cet univers musical sont "engagés", évoquant dans leurs morceaux "le partage, la répartition, des questionnements sur la société, sur l'individualisme". "Des thèmes plutôt marqués à gauche", relève-t-il.

Sur scène cette année, il y aura samedi Lofofora, qui chante dans un titre récent que "le racisme et les pesticides, c'est ça qui empoisonne" et qu'il aimerait "trancher à la machette les privilèges et les frontières".

Programmé plusieurs fois au Hellfest, le groupe Gojira conjugue depuis plus de 20 ans succès musical et profond engagement pour la cause écologique.