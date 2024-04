"Au nom du peuple français": François Molins en tournée pour ses mémoires

Il a écrit ses mémoires parce que "les Français connaissent mal la justice" et qu'il "est normal de rendre compte" alors que "la justice traverse une crise de légitimité", explique-t-il dans un entretien avec l'AFP.

"C'est à la fois une crise de l'institution et une crise de moyens... la place de la justice, son sens et la qualité de ses décisions sont de plus en plus contestés", déplore l'homme de 70 ans qui a fait sa carrière au parquet hormis une parenthèse comme directeur de cabinet au ministère de la Justice, de 2009 à 2011.

"Quand 70% des Français ont une vision négative de l'institution, ça pose un problème", souligne le magistrat qui a enchaîné différents tribunaux: Carcassonne, Montbrison (Loire), Villefranche-sur-Saône (Rhône), Bastia, Lyon, Bobigny, Angers et enfin Paris, où il atteint le sommet de la hiérarchie judiciaire: procureur de Paris puis avocat général près la Cour de cassation.