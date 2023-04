Au Petit Palais, les trésors de "la Divine" Sarah Bernhardt

Plus de 400 oeuvres, grâce à 100 prêteurs, ont été rassemblées pendant cinq ans pour l'exposition "Sarah Bernhardt, et la femme créa la star" (jusqu'au 27 août), afin de marquer le centenaire de sa mort en 1923.

Les mille et une facettes de la légendaire tragédienne Sarah Bernhardt sont dévoilées à Paris, au Petit Palais, avec des costumes de scène jamais montrés au public et des effets personnels jusque-là jalousement gardés par des fanatiques de la "Voix d'or".

Il y a là un haut de robe et une jupe en queue d'écrevisse portés dans la comédie "Frou-Frou", le grand voile de "Phèdre", un manteau de scène brodé et sa coiffe pour "Théodora" ou encore une parure de bijoux de scène, un pagne et un pectoral en métal doré avec perles turquoises pour "Cléopâtre". Des corsets montrent également la taille de guêpe de la comédienne, célèbre pour sa maigreur.

Si beaucoup d'objets et d'oeuvres proviennent de la Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française (dont elle était la star), de différents musées de France et du Metropolitan de New York, les plus fascinants viennent des collections privées.

Un particulier a ainsi prêté un singulier cordon de sonnette du palier de l'un des appartements de la comédienne, décoré avec la figurine d'un singe en porcelaine, une paire de bougeoirs sous la forme d'une tête de mort, dénotant son goût pour le macabre, un éventail ou des souliers.