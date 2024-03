Au procès des manuscrits d'"Hotel California", l'accusation fait volte-face et abandonne les poursuites

Partager:

Les procureurs new-yorkais ont fait volte-face et abandonné les poursuites mercredi contre trois prévenus accusés du recel de manuscrits de la célèbre chanson "Hotel California" des Eagles, une volte-face qui a mis fin au procès. C'est une fin abrupte et inattendue dans cette affaire tortueuse, qui remonte à la fin des années 1970, et avait vu l'un des fondateurs du groupe de rock californien, son chanteur et batteur Don Henley, témoigner à la barre pour se présenter comme la victime d'une "extorsion".

"La confiance de l'accusation dans la solidité de ce dossier n'est pas suffisante", a lancé, à l'ouverture de l'audience mercredi, et en plein milieu du procès, l'un des procureurs du parquet local de Manhattan, Aaron Ginandes. "Les décisions prises par les témoins pendant le procès d'invoquer puis de renoncer au droit au secret des correspondances avec leur avocat, ont abouti au versement tardif d'environ 6.000 pages de documents" que la défense n'a pas pu exploiter, a ajouté le procureur. - "Manipulation" -

Le juge Curtis Farber, qui présidait le procès, a vivement critiqué l'attitude de Don Henley. "Un examen de ces pièces montre et souligne que M. Henley et M. (Irving) Azoff", le manager des Eagles, "ont utilisé leur droit (au secret) pour se protéger d'un contre-interrogatoire approfondi et complet", a-t-il affirmé. Selon le magistrat, témoins et avocat "ont utilisé ce droit pour obscurcir et cacher des informations qu'ils croyaient préjudiciables à leur position selon laquelle les manuscrits avaient été volés". D'après le juge, les procureurs ont été "apparemment manipulés".