Au procès des manuscrits d'"Hotel California", l'accusation fait volte-face

A l'ouverture de l'audience mercredi, l'un des procureurs, Aaron Ginandes, a annoncé que le versement tardif à la procédure de 6.000 pages de correspondance entre certains protagonistes jetait le trouble sur la solidité du dossier.

Le juge Curtis Farber, qui a validé l'abandon des poursuites, a aussi vivement critiqué l'attitude du fondateur, chanteur et batteur des Eagles, Don Henley, témoin clé au procès. "Un examen de ces pièces montre et souligne que M. Henley et M. (Irving) Azoff", le manager des Eagles, "ont utilisé leur droit (au secret professionnel) pour se protéger d'un contre-interrogatoire approfondi et complet", a affirmé le juge.