Aux Etats-Unis, le retour des talk-shows après la grève des scénaristes

Ces rendez-vous de fin de soirée -- soigneusement écrits, mêlant actualité, promotions de vedettes et orchestre -- étaient sur la touche depuis que les scénaristes avaient rangé leur plume, ou plutôt leur clavier, en mai, afin d'exiger une revalorisation leurs rémunérations et des mesures de protection pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle (IA).

Mais les dirigeants de la Writers Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes, ont approuvé mardi soir le récent accord salarial conclu avec les studios et acté le retour au travail de leurs membres dès mercredi, après une grève qui a duré presque cinq mois et paralysé Hollywood.

Concrètement, l'accord peut théoriquement encore être rejeté par les 11.500 scénaristes représentés par la WGA aux Etats-Unis: il doit faire l'objet d'un vote, qui aura lieu "entre le 2 et le 9 octobre", a annoncé le syndicat.

Mais la plupart des spécialistes de l'industrie pensent que cette ratification devrait être une formalité. En attendant, les plumes de l'industrie ont repris le travail dès mercredi.