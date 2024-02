Aux Grammy Awards, la revanche des femmes souligne l'évolution de l'industrie musicale

Partager:

Longtemps, musiciens et critiques ont déploré la trop forte absence de femmes artistes aux Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine. Dimanche, elles devraient rafler les prix les plus prestigieux, reflet d'une évolution des mentalités et d'une scène qui se diversifie. Rien que pour l'album de l'année, que se disputeront notamment Taylor Swift, SZA ou Olivia Rodrigo lors de la 66e cérémonie à Los Angeles, sept des huit nommés sont des femmes ou des artistes de genre fluide.

"Avant, les femmes stars de la pop faisaient parler d'elles sur les tapis rouges. Désormais, elles nourrissent la conversation des Grammy en tant que tels", note Kristin Lieb, professeure à l’université Emerson spécialisée dans le marketing de la musique et les identités de genres. - "Talent" - "C'est un changement significatif. On parle davantage du talent et du charisme des femmes que de leurs corps et de leurs tenues", ajoute-t-elle auprès de l'AFP.

Taylor Swift, qui a acquis un rang de méga star mondiale, SZA, qui a engrangé le plus de nominations (9) avec son album SOS et son tube envoutant "Kill Bill", et Olivia Rodrigo, ancienne égérie Disney dont les sons rock sont encensés par la critique, concourent à la fois pour le meilleur album et l'enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre. Tout comme Miley Cyrus et le supergroupe boygenius, dont le trio formé par Phoebe Bridgers, Julien Baker et Lucy Dacus a créé la sensation avec son cocktail de pop-folk poétique et rock indé. Janelle Monae, Billie Eilish et la star montante Victoria Monét sont aussi de la partie dans les catégories les plus prestigieuses (meilleurs album, enregistrement ou chanson). Seul homme à surnager, le jazzman touche-à-tout Jon Batiste, grand vainqueur de la cérémonie il y a deux ans.