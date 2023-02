Aux Grammys, Beyoncé attend le grand soir, Adele en embuscade

La crème de l'industrie musicale est attendue dimanche à Los Angeles pour la 65e cérémonie des Grammy Awards et une question est sur toutes les lèvres: Beyoncé va-t-elle enfin remporter la récompense suprême d'"Album de l'année" face à Adele?

La star américaine de 41 ans n'a jamais été si proche du but avec neuf nominations cette année, après la sortie de son album "Renaissance", opus aux accents dance, house et disco.

Mais la Britannique Adele, avec son album introspectif "30", compte sept nominations, et pourrait encore une fois rafler la mise aux Grammys, l'équivalent des Oscars pour la musique aux Etats-Unis.

- Beyoncé vs Adele: la revanche -

En 2017, l'interprète d'"Hello" avait ainsi écrasé ses concurrents dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album "25", au détriment de la chanteuse née à Houston, dont l'album "Lemonade", aujourd'hui un classique, avait dû se contenter du Grammy Award du "meilleur album de musique urbaine contemporaine". Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à "Queen B", et l'Académie des arts et sciences de l'enregistrement, qui décerne les récompenses, avait été accusée une fois de plus de reléguer au second plan les artistes de couleur.

Quelle que soit l'issue dimanche, l'histoire est en marche pour Beyoncé: avec les nominations pour cette édition, elle égale le record de son mari, Jay-Z, comme artiste le plus nommé de l'histoire de ces récompenses. Et si elle est déjà l'artiste féminine avec le plus grand nombre de petits gramophones dorés, l'édition 2023 pourrait bien lui permettre de passer en tête pour de bon et dépasser le chef d'orchestre Georg Solti avec le plus de victoires. Selon le magazine spécialisé Billboard, le Grammy Award du "meilleur album" devrait lui revenir, tandis qu'Adele raflerait celui du "meilleur morceau de l'année" avec "Easy On Me". "Je l'espère vraiment, ne le mérite-t-elle pas?", a lancé à l'AFP Nile Rodgers, guitariste du groupe Chic qui a contribué à l'album "Renaissance". Beyoncé "est sans doute l'artiste la plus importante culturellement dans le monde", a souligné Merck Mercuriadis, magnat de l'industrie musicale et ancien manager de la star, lors d'un gala précédant la remise des prix. Néanmoins, les surprises des précédentes éditions invitent à se méfier des prédictions.