Aux Livres dans la boucle à Besançon, intelligence artificielle et 150e anniversaire de Colette

Le festival des Livres dans la boucle, à Besançon, a ouvert vendredi sous la présidence de l'académicien Dany Laferrière pour trois jours durant lesquels un hommage sera rendu à la romancière Colette et le public s'interrogera sur l'intelligence artificielle dans la création littéraire.

Au total 230 auteurs de littérature générale, de jeunesse, de fiction, d'essai et de bandes dessinées, vont se succéder chez les libraires, dans les médiathèques et les écoles de la métropole bisontine. Des lectures musicales et dansées sont également présentées durant ce salon du livre.