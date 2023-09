Ava DuVernay, première Afro-Américaine en lice pour le Lion d'or à Venise

"C'est une porte qui s'ouvre et j'espère, et je suis sûre, que le festival la gardera ouverte", a ajouté celle qui s'était déjà illustrée en 2012 en devenant la première Afro-Américaine à recevoir le prix de la meilleure réalisation au Festival du film de Sundance pour "Middle of Nowhere".

En 2015, elle a aussi été la première réalisatrice afro-américaine nommée pour le Golden Globe du meilleur réalisateur pour "Selma", un film sur le mouvement de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis et en particulier le rôle de Martin Luther King.

"Origin" s'appuie sur le livre de la journaliste américaine Isabel Wilkerson, "Caste", qui se penche sur les origines du racisme en explorant aussi bien la ségrégation raciale aux Etats-Unis que la politique antisémite du régime nazi et le système des castes en Inde.