Avant les Oscars, "Oppenheimer" remporte le prix le plus convoité aux SAG Awards

En outre, les prix du meilleur acteur masculin et meilleur acteur masculin dans un second rôle ont respectivement été attribués à Cilian Murphy et Robert Downey Jr., tous deux dans le biopic sur l'inventeur de la bombe atomique.

Le film, qui a déjà raflé des récompenses majeures aux Golden Globes, Critics Choice Awards, DGA Awards et aux Bafta britanniques, s'est vu attribuer le prix le plus convoité des SAG: le "meilleur ensemble d'acteurs".

Avec les Golden Globes et les Oscars, les SAG Awards sont parmi les récompenses les plus importantes de l'industrie cinématographique. Décernés par le syndicat des acteurs SAG-AFTRA, ils sont considérés comme une bonne référence pour les Oscars.

Dans la catégorie télévision, la série tragicomique "The Bear" a également remporté trois prix: meilleure distribution dans une série comique, meilleure actrice (Ayo Edebiri) et meilleur acteur (Jeremy Allen White).

Ces dernières années, "Parasite" (2020), "CODA" (2022) et "Everything Everywhere All At Once" (2023) avaient bonifié leur victoire dans la catégorie "meilleur ensemble d'acteurs" par un Oscar du meilleur film.