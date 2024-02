Avec "Black Label", JoeyStarr porte-voix d'un manifeste antiraciste

Partager:

"La poésie est une arme de construction massive": avec le spectacle "Black Label", présenté pour la première fois au Théâtre du Nord à Lille, le rappeur et comédien JoeyStarr dénonce le racisme, le colonialisme et les violences policières à travers poèmes et écrits d'hier et d'aujourd'hui. Tout en noir sur un grand plateau vide, le chanteur de NTM, clame, avec sa voix de stentor, le poème "Black Label" du poète guyanais Léon-Gontran Damas (1912-1978), grand nom de la négritude, mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir.

Au pupitre, il lance : "Qu’attendons-nous, les gueux, les peu, les rien, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer aux fous, pisser un coup, tout à l'envi, contre la vie, stupide et bête, qui nous est faite ?" Dans ce spectacle transdisciplinaire, conçu et mis en scène avec le directeur du Théâtre du Nord David Bobée, le rappeur est accompagné sur scène par la musicienne et chanteuse jazz Sélène Saint-Aimé, le chanteur et danseur Nicolas Moumbounou et le chansigneur Jules Turlet, qui traduit au public les textes en langue des signes. Derrière eux, des images d'archives des grands mouvements de l'histoire contre le racisme: droits civiques et Black Lives Matter aux Etats-Unis, mai 67 en Guadeloupe, mouvement de la négritude formé à Paris ou encore des images d'actualité, comme ces bateaux de migrants surchargés.

- Affres du colonialisme - Sur scène, pendant deux heures, les artistes récitent, chantent, dansent les grands poèmes de Sonny Rupaire, Lyonel Trouillot, Gérald Bloncourt... mais aussi des extraits d'une interview de Malcolm X, un texte de JoeyStarr ou encore la "Lettre à Adama" d'Assa Traoré, figure du combat contre les violences policières depuis la mort de son frère en 2016 lors d'une interpellation. Les textes choisis dénoncent "toutes les formes de ségrégation, de stigmatisation, les affres du colonialisme et ce que cela a provoqué comme blessures indélébiles sur la conscience des afro-descendants", explique Didier Boudet, conseiller littéraire du spectacle.