Avec Pharrell Williams, la mode comme expérience multiculturelle chez Vuitton

Avec Pharrell Williams chez Louis Vuitton, la mode se consomme comme une expérience multiculturelle, où il dessine les vêtements et compose la musique, après un méga-show mardi soir en plein centre de Paris intégrant défilé, party et concert de Jay-Z.

Mais le show de Pharrell Williams avec une pluie de stars comme Beyoncé assise au premier rang à côté de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, et son époux, le rappeur Jay-Z qui a conclu la soirée peu avant minuit avec un concert sur le pont Neuf a frappé par sa démesure.

- Egeries femmes -

"C'est un évènement assez monumental. Vous pouvez rarement prédire les grands moments de la mode, mais lorsque vous avez la combinaison d'une force culturelle comme Pharrell et d'une marque culturelle comme Louis Vuitton, vous savez que quelque chose d'intéressant va se passer", commente pour l'AFP Imran Amed, fondateur et directeur du média spécialisé Business of Fashion.

"En faisant défiler des femmes pour sa première collection (homme), Pharrell Williams fait souffler un vent nouveau chez Louis Vuitton où jusqu’alors, les mannequins hommes et femmes étaient séparés", souligne pour sa part Pierre Alexandre M’Pelé, directeur editorial de GQ France à l'AFP après le défilé.